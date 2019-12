Grève contre la réforme des retraites : que vaut la comparaison avec 1995 ?

1995 : cette date est régulièrement brandie par les opposants au projet de réforme des retraites du gouvernement, qui espèrent rééditer les événements d'il y a 24 ans. Cette année-là, après plusieurs semaines de mobilisation, les manifestants avaient fait reculer le Premier ministre de l'époque Alain Juppé sur son projet de réformer les régimes spéciaux.Les opposants 2019 protestent contre le projet d'Emmanuel Macron de réformer l'ensemble du système de retraites. Et, après avoir rassemblé entre 806 00 et 1,5 million de personnes dans la rue jeudi dernier, ils accentuent la pression avec une nouvelle journée de manifestations prévue ce mardi.« En 1995, au début de la première manifestation, Alain ­Juppé avait dit que jamais il ne retirerait son projet. Les choses évoluent vite. Et la colère est grande. Le gouvernement ­devrait être attentif », a mis en garde ce dimanche le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dans Le JDD. Il est, pour l'instant, impossible de prédire la suite du mouvement actuel. Mais on dispose déjà, au vu des deux contextes de 1995 et d'aujourd'hui, d'éléments de comparaison.Les régimes spéciaux de retraite dans le viseurCommençons par les points communs. Dans les deux cas, c'est un projet de réformer les régimes spéciaux de retraite qui a mis le feu aux poudres. Et les transports publics, notamment la RATP et la SNCF, sont en 1995 comme aujourd'hui « les premiers de cordées de la contestation », note Bruno Cautrès, chercheur en sciences politiques à Sciences Po, reprenant une des expressions d'Emmanuel Macron. VIDEO Grève de 1995 : les 3 semaines qui ont marqué la France À l'époque, la suppression des régimes spéciaux s'ajoutait à une vaste réforme de la Sécurité sociale. Cette fois, c'est l'ensemble du système français de retraites que le gouvernement souhaite revoir, pour le remplacer par un régime universel. « À chaque fois, ça met ...