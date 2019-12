Grève contre la réforme des retraites : "Pas de trêve pour Noël", prévient la CGT Cheminots

Vent debout contre la réforme des retraites, Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots, a affirmé jeudi matin sur Franceinfo que la grève continuerait, "sauf si le gouvernement revient à la raison".

Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots, le 3 mai 2018. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée jeudi 12 décembre dans sa deuxième semaine et pourrait s'amplifier avec de nouvelles manifestations au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre. Fin des régimes spéciaux, "âge d'équilibre" à 64 ans, entrée dans le système à partir de la génération née en 1975... Édouard Philippe a détaillé mercredi le contenu du futur "système universel de retraite" par points, assurant que "tout le monde serait gagnant" avec cette réforme.

Ce qui n'a pas convaincu les syndicats, loin de là. Pour Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, "absolument rien" ne va dans cette réforme . "On passe au système par points et nous sommes opposés au système par points", rappelle-t-il jeudi matin sure Franceinfo. Le responsable syndicale craint notamment que ce calcul fasse perdre "à tout le monde beaucoup de sa retraite" et dénonce l'incertitude sur la valeur du point. "Je pense que le gouvernement ne peut pas donner de chiffres et de précisions puisque dès lors qu'il le fera, on verra que sa réforme péjore énormément les salariés", estime-t-il.

Dans ces conditions, "la grève continue jusqu'à ce qu'on nous garantisse que le système actuel est maintenu" , prévient le responsable syndical. "Pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison, avant ça", martèle-t-il. "Quelques jours, quelques semaines de galère plutôt qu'une vie de misère, c'est exactement ce qu'on met en œuvre, ce qu'on défend", insiste-t-il, alors que de nombreux Français sont impactés par ce mouvement de grève.

"Nous aussi, nous souhaitons que ce conflit dure le moins longtemps possible", assure Laurent Brun, rappelant que les cheminots grévistes perdent chaque jour entre 60 et 100 euros, "mais encore une fois, c'est le gouvernement qui le provoque". "C'est le gouvernement qui est responsable aujourd'hui et qui doit être attaqué par tout le monde", insiste-t-il, appelant tous les salariés à se mobiliser.