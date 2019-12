Grève contre la réforme des retraites : objectif 10 décembre pour les syndicats

Ils sont arrivés « déterminés pour gagner », selon le mot d'un participant. C'est au siège de Force ouvrière (FO), dans le grand bâtiment à la façade vitrée de l'avenue du Maine (Paris, XIVe), non loin de la tour Montparnasse, que s'est donné rendez-vous ce vendredi matin l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU (syndicat enseignant), l'Unef (étudiants) ainsi que les organisations lycéennes avec pour mission de décider des suites à donner à la mobilisation.Une rencontre « détendue, autour d'un café » mais aux airs de réunion d'état-major, à laquelle participait une vingtaine de représentants syndicaux ragaillardis par les chiffres de la veille : presque toutes les lignes de métro parisien à l'arrêt, l'immense majorité des trains absents des gares et entre 800 000 (selon le ministère de l'Intérieur), et 1,5 million (selon la CGT) de personnes dans les rues.«On ne veut pas d'un mouvement qui s'enlise»« L'ambiance était bonne parce que la journée du 5 a été une grande réussite », relate Bernadette Groison, numéro un de la FSU. Les autres syndicats, hormis Solidaires, avaient envoyé leur numéro deux pour discuter pendant près de trois heures de la stratégie à suivre. Car, cette fois, pas question comme en 2010 lors du projet de report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans (3,5 millions de personnes dans les rues) ou en 2016 lors de la loi Travail (15 journées de grève) d'échouer à faire reculer l'exécutif. Toute la question était donc de savoir comment capitaliser sur cette première journée de mobilisation.« On ne veut pas d'un mouvement qui s'enlise. Quand on est en grève, on perd de l'argent. On peut donc appeler cela un mouvement éclair avec pour but de faire réagir le gouvernement », explique Frédéric Souillot, secrétaire confédéral FO. Les participants ont délibérément cherché « un temps fort la semaine prochaine, pour venir en appui à la grève ...