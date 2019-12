Grève contre la réforme des retraites : les syndicats font monter la pression après une mobilisation massive

« Mo-ti-vés ! » Aux abords du boulevard de Magenta, dans le Xe arrondissement de Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont amassés à quelques pas de la gare de l'Est. « Je suis infirmière hospitalière, on a rogné nos conditions de travail et maintenant, c'est au tour de notre retraite, on ne peut pas laisser faire », lance une jeune femme d'une trentaine d'années, fermement opposée à la réforme des retraites. A ses côtés, des jeunes opinent de la tête : « Combien sommes-nous, vous le savez ? On est nombreux, on se croirait un 1er mai », sourit l'un d'eux en montrant la grosse baudruche rose du syndicat SUD.Difficile de savoir combien ils sont. Gilets jaunes, enseignants, avocats, professionnels de santé, pompiers, agents de sécurité, étudiants et même élèves de lycée... Par grappes, les unes à la suite des autres, les manifestants s'étalent tout au long de l'immense boulevard de Magenta qui relie la gare de l'Est à la place de la République. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 800 000 personnes étaient recensées en fin d'après-midi dans les rues d'environ 70 villes y compris Paris où 250 000 manifestants étaient comptabilisés par la CGT en fin de journée à l'approche de l'arrivée, place de la Nation. VIDÉO. SUD Rail au patron de la SNCF : « On est chauds bouillants » « De nombreux secteurs d'activité nous soutiennent, cela va de la grande distribution à la sidérurgie, se félicite Philippe Martinez. Nous comptons plus de 500 entreprises privées déjà touchées par cette grève. » En tête du cortège, le secrétaire général de la CGT est tout sourire.« Une ou deux journées de grève n'y suffiront pas »Derrière une large banderole « Retraite par points, tous perdants, Macron retire ton plan », Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière, se réjouit lui aussi de l'ampleur de la mobilisation. « Il est nécessaire que ce mouvement dure ...