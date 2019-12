Grève contre la réforme des retraites : les partiels annulés ou reportés dans plusieurs universités

Effet collatéral du mouvement social en cours contre la réforme des retraites, plusieurs universités ont été contraintes de chambouler l'organisation et le calendrier des partiels prévus à partir de ce lundi. Selon Le Monde, cela concerne notamment la région parisienne, mais aussi des facs à Rennes et à Lyon. La semaine dernière, certaines universités réfléchissaient à faire passer les examens à distance. Contactées par le Parisien, plusieurs universités confirment un report de ces examens de fin de premier semestre. La faute, notamment, aux perturbations dans les transports, en particulier en Ile-de-France. « Avec les difficultés pour se déplacer, on ne pouvait pas se permettre de maintenir des examens avec beaucoup d'étudiants qui ne pourraient pas venir », indique-t-on par exemple à l'université Diderot. Comme à Nanterre ou encore à Rennes, les partiels à Diderot devraient être reportés au mois de janvier. À l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, les épreuves de langue pourraient être purement et simplement annulées. Ce sont des notes issues du contrôle continu qui seraient alors utilisées, selon Le Monde.Mobilisation étudiante et blocage de facsAux galères éventuelles de transport, s'ajoute parfois le blocage de certaines facs, en raison de la mobilisation étudiante contre la « précarité ». Ça a été le cas, par exemple, à Lyon-II, dont était originaire l'étudiant qui a tenté de s'immoler le 8 novembre. Le campus est resté fermé au total près d'une semaine en novembre. « Les jours de fermeture ont impacté les cours et les révisions, puis il y a eu les gros problèmes pour se déplacer. Ça a formé un ensemble », appuie-t-on à l'université Lyon-II. La décision de reporter les examens a été prise de façon « collégiale » entre les représentants des étudiants et les responsables de l'université. LIRE AUSSI > « J'arrivais en cours en larmes » : précarité ...