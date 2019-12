Grève contre la réforme des retraites : le calendrier social chargé des prochains jours

La grève du jeudi 5 décembre n'était qu'un point de départ. Après la mobilisation, massive -quelque 806 000 manifestants recensés partout en France par le ministère de l'Intérieur- les syndicats ont déjà annoncé qu'ils ne s'arrêteraient pas là. Alors qu'une nouvelle journée d'actions interprofessionnelle vient d'être annoncée pour le mardi 10 décembre, tour d'horizon des prochaines principales dates du calendrier social.Vendredi 6 décembre. La paralysie des transports, en particulier en région parisienne, se poursuit. À la RATP, les syndicats ont voté la reconduction du mouvement jusqu'à lundi inclus. Bus, métro, RER, Transilien... restent fortement perturbés ce week-end, selon les prévisions de la RATP.Samedi 7 décembre. Gilets jaunes, le retour ? Il y a un an, les Gilets jaunes étaient à leur pic de mobilisation, lors des actes III et IV. Cet « anniversaire » sera-t-il marqué samedi ? L'exécutif semblait le redouter il y a peu, notamment à cause des Black Blocs et groupes violents qui gangrènent ces rassemblements. Selon les informations dont nous disposons ce vendredi, aucun rassemblement d'ampleur ne semble se profiler, même si plusieurs rendez-vous sont fixés à Paris (trois), Strasbourg et Toulouse notamment. Par contre, la CGT a lancé un appel à manifester à Paris, sous le slogan « Stoppons la politique anti-chômeurs de Macron », à partir de 12 heures à Montparnasse. Le même syndicat organise également un défilé à Bordeaux et à Marseille, où a prévu de se rendre Jean-Luc Mélenchon.Lundi 9 décembre. La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn recevra lundi tous les partenaires sociaux avec le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye. Une rencontre avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales qui « clôt le cycle des négociations », précise Édouard Philippe.Mardi 10 décembre. Une nouvelle journée de manifestations et de grèves est ...