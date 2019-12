Grève contre la réforme des retraites : «La plus forte mobilisation depuis 2010»

Ancien professeur à Sciences-po Grenoble, spécialiste des mouvements sociaux et auteurs de plusieurs ouvrages sur les syndicats et les syndiqués, Dominique Andolfatto décrypte la mobilisation de ce jeudi 5 décembre. L'universitaire rappelle qu'il s'agit d'ailleurs de l'une des plus fortes des vingt dernières années mais que le nombre de personnes dans la rue a rarement fait fléchir un gouvernement.Peut-on parler d'une mobilisation réussie ?DOMINIQUE ANDOLFATTO. Oui, avec plus de 800 000 manifestants dans toute la France selon la police, on peut la situer dans les plus hautes mobilisations depuis vingt ans en France, après celles de 1995 contre les retraites, de 2006 contre le contrat premier embauche et de 2010 contre les retraites, soit au moins la plus forte mobilisation depuis neuf ans.Comment l'expliquer ? Le sujet des retraites est concernant ! Tout le monde est inquiet, potentiellement touché, que ce soit ceux qui seront les grands perdants de la réforme, comme les régimes spéciaux, mais aussi les plus jeunes ou les salariés du privé. Un autre élément a joué : la date du 5 décembre ayant été annoncée longtemps à l'avance, les syndicats ont eu le temps de se préparer. L'enjeu était d'autant plus crucial pour eux qu'ils souhaitaient reprendre la main, après avoir été dépassés par le mouvement des Gilets jaunes. En 2017, la CGT notamment avait fait un énorme flop lorsqu'elle avait voulu mobiliser contre les premières ordonnances Macron sur le Code du travail...Cette mobilisation peut-elle faire plier le gouvernement ?Seule la mobilisation des étudiants en 2006 contre le CPE est parvenue à faire reculer le pouvoir en place. Et les « manifs » de 2008 contre les 41 ans de cotisations sur les retraites s'étaient soldées par une édulcoration de la réforme. Cette fois-ci, les lignes bougent : le gouvernement, droit dans ses bottes ces dernières semaines, a donné des gages ces derniers jours et heures ...