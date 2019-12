Grève contre la réforme des retraites, Gilets jaunes... les commerçants inquiets

Ces chiffres résument à eux seuls les craintes. La forte mobilisation jeudi a entraîné une chute de l'activité de l'ordre de « 30 % dans les magasins », selon l'Alliance du commerce et jusqu'à - 50 % à Paris, - 60 % dans les centres-villes de Strasbourg ou Marseille, d'après des données avancées par Procos (Fédération pour la promotion du commerce spécialisé).« Et là, ce n'était qu'un jeudi, qui n'est pas une très grosse journée », précise Yohann Petiot, le directeur général de l'Alliance du Commerce. « Notre inquiétude porte surtout sur ce week-end. C'est le premier du mois de décembre, qui lance le plus gros des achats de Noël, alors que les Français viennent tout juste de toucher leur paie », rappelle-t-il avant de marteler : « un an après les Gilets jaunes, on ne peut pas revivre une deuxième fois une saison compliquée. »La poursuite de la grève préoccupe aussi l'hôtellerie-restauration, qui a vu, pour la nuit de jeudi, les réservations à Paris et en Ile-de-France chuter « de 30 à 40 %, avec deux fois plus d'annulations », selon un porte-parole du Groupement national des indépendants (GNI-Synhorcat). « On a les chocottes que le mouvement s'enlise, que l'image d'un Paris bloqué nous porte préjudice et qu'on se retrouve dans la même situation que l'an dernier », affirme-t-il. VIDÉO. Grève : « Il y a moins de clients... et personne pour travailler » Là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Insee, la fréquentation hôtelière en décembre 2018 a reculé de 1,1 % sur l'ensemble du territoire et de 5,3 % à Paris. Les magasins de mode ont eux subi une baisse de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 5 %. « Le secteur est déjà très fragilisé », rappelle Yohann Petiot.Après un premier semestre difficile, les commerçants commençaient pourtant à sortir la tête de l'eau ces dernières semaines, notamment grâce au Black Friday. « Notre ...