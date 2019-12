Grève contre la réforme des retraites : Édouard Philippe reste serein

Serein et déterminé. C'est l'image que veut renvoyer le Premier ministre en cette première journée de grève contre la réforme des retraites. Ses boutons de manchette, qui reflètent toujours son état d'esprit du moment, sont barrés de la phrase mythique des Jedi dans « la Guerre des étoiles » : « May the force be with you » (« que la force soit avec toi »). De quoi donner le ton.« C'est une journée de travail », nous confie-t-il, alors qu'il sort à grandes enjambées de la cellule de veille du ministère des Transports. Pas dérouté pour un sou par le fort niveau de mobilisation : « Je savais qu'il y aurait beaucoup de monde dans la rue », nous glisse-t-il avant de prendre le chemin de l'Elysée pour une réunion -- « prévue de longue date », souligne son entourage -- avec Emmanuel Macron. « On y va à pied ? » demande-t-il à ses équipes. « Vous êtes attendus à 16h55, il est 53 », lui rétorque, un brin interloqué, son officier de sécurité. Edouard Philippe se résout donc à prendre la voiture... VIDÉO. SUD Rail au patron de la SNCF : « On est chauds bouillants » Une journée comme une autre ? Pas exactement : rue de Varenne, dont l'accès est fermé pour l'occasion, les conseillers sont sur le pont depuis 7h30 au sein de la cellule de suivi installée dans l'imposant salon Jaune qui donne sur les jardins de l'hôtel de Matignon. Une dizaine de personnes, spécialisées sur les questions de transports et de sécurité intérieure, se relaient autour d'une immense table ovale qui fait face à deux écrans branchés sur les chaînes d'infos.Ambiance feutrée et studieuse. « Notre rôle est d'informer le Premier ministre sur l'évolution de la situation. On n'est pas là pour interférer sur l'opérationnel, nous ne sommes pas le ministère de l'Intérieur », précise un conseiller qui a échangé toute la matinée par SMS avec Edouard Philippe, retenu en conseil des ministres à ...