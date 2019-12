Grève contre la réforme des retraites : comment va être réparti le million d'euros récolté par la CGT

Le palier symbolique du million d'euros vient d'être atteint, 24 heures après Noël. Jeudi soir, la branche Info'Com de la CGT a annoncé avoir récolté 1 000 376 euros en trois semaines pour venir en aide aux salariés en grève contre le projet de réforme des retraites. « C'est un succès terrible », se réjouit auprès du Parisien Romain Altmann, secrétaire général d'Info'Com-CGT. #CaisseDeGreve: LE MILLION D'EUROS FRANCHI OFFICIELLEMENT C'est qui les meilleurs ? Ce sont les donateurs et les travailleurs. MERCI À TOUS La lutte continue et la Caisse de grève aussi jusqu'au retrait: https://t.co/ZPmu03YqVi pic.twitter.com/fQcCwFJ16O-- Info'Com-CGT (@InfoComCGT) 26 décembre 2019Cette caisse de grève, cogérée avec d'autres syndicats de la CGT et de Sud, a été ouverte le 24 mai 2016, au moment de la mobilisation contre la loi Travail. Un peu moins de 600 000 avaient été récoltés en un mois et demi, jusqu'au 7 juillet 2016. La cagnotte a été relancée le 5 décembre dernier, ce qui a permis d'obtenir un million d'euros supplémentaire.Pas de montant fixe reversé à chaque grévisteD'où le chiffre de 1,6 million d'euros récoltés à cheval sur 2016 et en 2019 annoncé par la CGT, dont plus de 1,3 million via la cagnotte en ligne sur le site Lepotcommun. Le reste est composé en partie de dons « physiques », notamment par chèque. 100 000 euros proviennent aussi du « Stream reconductible », un collectif d'amateurs de jeux vidéo qui a lancé un live 24 heures sur 24 (ils sont toutefois en pause depuis le 21 décembre, et ce jusqu'au 3 janvier). En soutien à la grève, nous avons déclaré un stream reconductible depuis le 5 décembre.Nous prenons de l'élan pour 2020 et vous donnons rendez-vous le 3 janvier.null https://t.co/c9MiHGwaJZ Continuez à donner à la caisse de grève:https://t.co/0JSHuWFCQt pic.twitter.com/KpIJvzqL4P-- Le Stream Reconductible (@recondustream) 21 décembre 2019Que va devenir ce ...