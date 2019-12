Grève contre la réforme des retraites : à gauche, c'est Mélenchon qui donne le ton

La manifestation de ce jeudi est peut-être le reflet de l'état de l'opposition à Emmanuel Macron. A l'exception des Républicains, toutes les formations politiques -Rassemblement national compris- avaient appelé à descendre dans la rue. Seulement voilà, la convergence des forces de gauche, parties en ordre dispersé, n'a pas eu lieu... Il est vrai que le désordre qui a régné pendant la manifestation n'a pas facilité les retrouvailles.De son côté le RN, dont la présidente Marine Le Pen avait pourtant appelé -tournant inédit dans l'histoire du parti- à soutenir la mobilisation et la grève, a finalement renoncé à s'afficher dans le défilé. « Heureusement que le Rassemblement national s'est abstenu, confie un député Insoumis. Les manifestants ne l'auraient pas supporté et les frontistes auraient été vite exfiltrés... »Mélenchon appelle à une manifestation samediAutre signe de l'état de la gauche : si tous les leaders étaient bien présents sur le pavé parisien, du communiste Fabien Roussel au socialiste Olivier Faure et aux écologistes Julien Bayou et Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, lui, a préféré défiler à Marseille, ville dont il est le député. Bien décidé, cette fois-ci, à « gagner le point » sur le chef de l'Etat et à faire reculer l'exécutif sur la réforme des retraites, « la grosse goutte qui fait déborder le vase », le fondateur de la France insoumise s'est montré particulièrement offensif. VIDÉO. Pourquoi le mouvement s'étend autant ? Pour Mélenchon, le 5 décembre n'est que le premier jour d'une longue mobilisation qui « restera historique ». Et, après avoir fustigé les « méthodes de psychopathe du préfet de police de Paris », il appelle à une nouvelle journée de manifestation dès samedi. Une invitation lancée, semble-t-il sans aucune concertation avec les syndicats qui envisageraient plutôt de se mobiliser de nouveau la semaine ...