Grève contre la réforme des retraites : 10 questions sur un conflit qui risque de durer

Près de 250 manifestations dans toute la France, dont un cortège parisien à hauts risques, des trains, des métros à l'arrêt, des écoles fermées... pour les syndicats et le gouvernement, c'est le jour J. Le 5 décembre, qui promet d'être un jeudi noir pour les usagers, marque le début d'un bras de fer qui risque de s'éterniser.Si le gouvernement compte ensuite sur les premiers signes d'essoufflement pour reprendre l'avantage, notamment grâce aux précisions apportées en milieu de semaine prochaine sur le fond de la réforme et les gestes consentis pour calmer les tensions, cela suffira-t-il à renouer le fil du dialogue ? Rien n'est moins sûr. Le patron de la CGT cheminots a déjà prévenu qu'il se bat pour une victoire digne de 1995. VIDÉO. Grève de 1995 : les 3 semaines qui ont marqué la France Autre front, celui de l'opinion publique. Un sondage disait ce mercredi les Français plutôt aux côtés des grévistes à 69 %. Mais le lest que l'Elysée et Matignon auront lâché, les débordements prévisibles dans les cortèges et les probables blocages de quelques facs pourraient bien faire peur à une partie de l'opinion et décourager des grévistes voyant leur mouvement partir dans l'inconnu.On pourrait, au contraire, voir « converger les luttes », comme l'espèrent les syndicats et la gauche. Une première réponse devrait arriver lundi prochain qui sera en réalité la vraie journée test de l'intensité réelle de la mobilisation. LIRE AUSSI > Grève du 5 décembre : suivez en direct les perturbations dans les transports En 10 réponses, voici un tour d'horizon des questions que l'on se pose sur un conflit hors norme.1. La grève est-elle partie pour durer ?C'est LA question que se posent le gouvernement et les usagers. Compte tenu de la mobilisation de ce jeudi, elle a toutes les chances de se prolonger au moins jusqu'à lundi, qui sera la vraie journée test. > La suite à lire ici2. Quel ...