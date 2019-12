Grève : commerces non-alimentaires, hôtellerie... ces secteurs font grise mine

L'immense sapin de Noël des Galeries Lafayette est installé. Mais dans les allées, le nombre de clients fluctue, souvent moins nombreux que d'habitude. « Rien que le 5 décembre, lors du premier jour de la grève, le magasin a enregistré 50 % de chiffre d'affaires en moins », rappelle Dominique Restino, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Le patron de Rungis, un grand traiteur ou encore un vaste de réseau de fleuristes : tous l'appellent pour lui faire part de leurs inquiétudes.À Bercy, la secrétaire d'Etat en charge du Commerce et de la Consommation, Agnès Pannier-Runacher, fait également un point de situation tous les deux jours avec les associations et fédérations du commerce et de l'artisanat. Il faut dire que depuis treize jours, de nombreux professionnels subissent une forte baisse de fréquentation et de chiffre d'affaires.Un décalage de l'activitéSi le gouvernement et la Banque de France ont abaissé lundi leurs prévisions de croissance pour l'économie française l'an prochain - de 1,3 % à 1,1 % -, les grèves n'en sont pas la cause. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sont bien plus préjudiciables pour la croissance à venir.« Cette prévision est robuste (face) à des effets causés par la prolongation des mouvements sociaux », a expliqué le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. « Notre expérience historique est que ces mouvements pèsent finalement peu sur la croissance de l'économie, avec plutôt un simple décalage de l'activité, notamment avec les Gilets jaunes il y a un an et lors des grandes grèves de 1995 », a-t-il assuré.Paris et la banlieue dans le rouge« Toutes les villes ne sont pas bloquées à l'image de Paris, rappelle Agnès Pannier-Runacher. Les difficultés se concentrent principalement dans la capitale et l'Île-de-France, où les déplacements sont quasi impossibles. » ...