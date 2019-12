Grève : comment la SNCF peut prévoir le trafic cinq jours à l'avance pour Noël

Celles et ceux qui prévoient de prendre un train grandes lignes d'ici à dimanche prochain devraient être fixés ce mardi matin. C'est ce qu'a promis la SNCF, prévoyant d'annoncer par SMS ou par mail à tout voyageur ayant réservé un billet dans les cinq prochains jours si son train est maintenu malgré la grève contre la réforme des retraites.Dans le cas contraire, la présidente de Voyages SNCF, Rachel Picard, a assuré samedi dans le Parisien qu'une solution de rechange sera proposée quand c'est possible. LIRE AUSSI > Retraites : une grève SNCF pendant Noël ? C'est rare mais c'est déjà arrivéCertains passagers ont même reçu, dès ce lundi à la mi-journée, un message les avertissant de l'annulation ou du maintien de leur train. C'est le cas, par exemple, de Prosper. Ce jeune Parisien de 18 ans devait rallier Marseille dimanche en début d'après-midi, mais il a appris ce lundi que son TGV était annulé, sans alternative possible. « A priori, ce sont mes parents qui vont gérer et essayer de trouver une solution », soupire-t-il. Message reçu par Prosper/DR Pourtant, les cheminots en grève sont censés se déclarer au moins 48 heures à l'avance, comme le prévoit la loi de 2007 sur le service minimum. À la RATP comme à la SNCF, si des prévisions de trafic sont souvent annoncées plusieurs jours avant un mouvement social, les plans de transport très précis sont généralement communiqués seulement la veille ou l'avant-veille.Conducteurs non grévistes sollicitésAlors, par quel « miracle », pour reprendre le terme de Rachel Picard, la SNCF peut-elle cette fois annoncer le trafic train par train autant à l'avance ? « On est capable d'anticiper un service garanti avec un nombre de rames et un personnel assuré », répond-on à Voyages SNCF, contacté par le Parisien. Autrement dit, l'entreprise sait qu'elle pourra compter sur un certain nombre de cheminots non-grévistes et spécialement mis en ...