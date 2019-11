Grève chez Lufthansa : 1300 vols supprimés jeudi et vendredi

Les ennuis devraient commencer dès ce mercredi soir, à partir de 22 heures, pour des milliers de passagers de Lufthansa. La compagnie aérienne allemande a annoncé qu'en raison d'un mouvement de grève, 1300 vols prévus jeudi et vendredi seraient supprimés. Elle a échoué à bloquer devant la justice cet appel à la grève du syndicat du personnel de cabine UFO.Dans un communiqué, l'entreprise précise qu'environ 2300 des 3000 vols prévus jeudi seront effectués et 2400 vols vendredi, au lieu des 3000 prévus. On ignore à ce stade le nombre de vols au départ et à l'arrivée d'aéroports français concernés. « Tous les vols » au départ d'aéroports allemands le sont en revanche, qu'ils soient domestiques ou internationaux, selon UFO.Pour les autres, les passagers peuvent d'ores et déjà entrer leur numéro de vol sur le site de la compagnie pour être informés du statut de leur voyage. Ils seront aussi prévenus par SMS ou mail en cas d'annulation.180 000 passagers affectésCe mouvement de grève, qui doit durer jusqu'à vendredi 22 heures, devrait affecter quelque 180 000 passagers, a précisé la compagnie, qui a échoué à bloquer devant la justice un appel à la grève du UFO.Le syndicat a décidé d'enclencher ce mouvement social en raison « du refus persistant de Lufthansa de négocier » sur ses revendications tels la question des salaires ou le recours au travail précaire. De son côté, la compagnie a régulièrement contesté la légitimité du syndicat à représenter les salariés. Son action devant la justice pour empêcher la grève a néanmoins été rejetée ce mercredi par le tribunal du travail de Francfort.La compagnie a par ailleurs précisé que ses filiales (Eurowings, Germanwings, Sunexpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti et Brussels Airlines) n'étaient pas concernées par la grève. Elle dit étudier la possibilité d'utiliser sur certaines lignes des ...