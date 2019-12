Grève : Bercy annonce des aides pour les entreprises du tourisme

Depuis une semaine la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein et impacte notamment les transports en commun et les trajets des Français, surtout en Île-de-France. "Une situation catastrophique", s'alarment les professionnels du tourisme.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le 11 décembre 2019 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La mobilisation en France contre la réforme contestée des retraites, qui paralyse les grandes villes du pays, est entrée jeudi 12 décembre dans sa deuxième semaine et pourrait s'amplifier, au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre, au grand désespoir des professionnels du tourisme.

La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Agnès Pannier-Runacher s'est inquiétée lundi des conséquences pour le tourisme de cette mobilisation, après un weekend qualifié de "contrasté" pour le commerce à Paris et de "bon" dans d'autres villes. Face à cette situation, le gouvernement a décidé mercredi 11 décembre de réactiver des mesures d'aides déjà utilisées lors du mouvement des "gilets jaunes".

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et Mme Pannier-Runacher ont reçu à Bercy les organisations professionnelles pour un "premier bilan" de l'impact de la mobilisation contre la réforme des retraites. Au terme de cette réunion, ils ont annoncé que les entreprises de l'hôtellerie-restauration, durement touchées par la grève, pourraient notamment bénéficier d'un étalement de paiement de leurs charges fiscales et sociales, de mesures de chômage partiel et éventuellement d'autorisation d'ouverture le dimanche, a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué.

Ils ont aussi désigné "un référent de haut niveau" auprès du Directeur général des entreprises, "qui travaillera en lien avec les fédérations et les collectivités locales pour définir les modalités d'information et d'accompagnement pertinentes des entreprises en fonction de l'évolution de la situation dans les prochains jours".

30% de réservations en moins à Paris

A la sortie de la réunion, Didier Chenet, président du GNI Synhorcat (indépendants), a exprimé sa préoccupation."La situation pour notre secteur est extrêmement catastrophique, une chambre pas louée, un repas pas pris, une réception annulée, c'est un chiffre d'affaires qui disparait, il n'y a pas de report possible", a-t-il expliqué.

"À Paris il y a jusqu'à 30% de réservations en moins dans l'hôtellerie par rapport à la même période de l'an dernier, où il y avait déjà l'effet 'gilets jaunes'; c'est extrêmement préoccupant", a-t-il reconnu, exprimant son inquiétude "d'entendre que les syndicats appellent à durcir le mouvement après le discours d'Édouard Philippe".

"Le gouvernement va réactiver les mesures prises dans le cadre du mouvement des 'gilets jaunes', mais nous avons aussi demandé que l'on sursoie à la taxe de 10 euros sur les contrats courts", a-t-il ajouté.

"Une situation assez catastrophique"

Jean-Virgile Crance, président du GNC (groupement national des chaînes hôtelières) , a assuré que le chiffre d'affaires dans l'hôtellerie avait chuté de 10% "comparé à l'an dernier , où nous avions déjà eu les 'gilets jaunes'". "C'est en réalité -20% comparé à il y a deux ans, sur un panel de 300 hôtels en majorité situés à Paris et en région parisienne", a ajouté M. Crance qui était également présent à la réunion pour le GNI, principal syndicat patronal du secteur de l'hôtellerie restauration.

Pour sa part, Bernard Stalter, président de la chambre des métiers et artisanat (CMA) a également alerté sur "une situation assez catastrophique" dans son secteur, qui ne bénéficiera par pour l'instant des mêmes mesures d'aides que celui du tourisme . "On a des coiffeurs qui paient l'hôtel à des salariés pour les loger le soir mais les salons sont vides car les gens ne peuvent pas se déplacer", a-t-il expliqué. "On est entre 30 et 50% de perte de chiffre d'affaires entre le 5 et le 10 décembre", a-t-il précisé.

Francis Palombi président de la Confédération des commerçants de France, a lui demandé à Mme Pannier-Runacher "d'inviter les maires à accorder la gratuité des parkings pour la dernière semaine de l'année". Il a également "fait remarquer" à M. Le Maire que "négocier les retraites à quelques semaines de Noël c'était peut-être pas le bon timing".

Selon le président de CCI France, Pierre Goguet, le ministre n'a d'ailleurs "pas exclu (...) des mesures d'accompagnement, d'aide, d'assistance comme celles qui avaient été mises en œuvre l'an passé".