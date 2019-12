Grève : après un mardi compliqué, le trafic s'annonce « très perturbé » mercredi

L'essentiel :La SNCF a assuré qu'au moins la moitié des trains circuleront pour la période de Noël. 15 % des voyageurs dont le train est annulé ont été replacés dans un autre train. Les autres pourront échanger leur billet.Les transports sont toujours paralysés à Paris en ce 13e jour de grèveCôté enseignants aussi, le mouvement a été suivi. Selon le gouvernement, 25 % de profs du primaire se sont déclarés grévistes, alors que le ministre Blanquer peine toujours à les convaincre.Selon la CGT,1,8 million de manifestants se sont mobilisés en France. Le ministère de l'Intérieur en évoque, lui, 615 000. » Revivez les événements de la journée18h50. TGV, Transilien, TER... une circulation également perturbée dans l'Hexagone. Retrouvez ici l'intégralité des prévisions de la SNCF,pour ce 14e jour de grève contre la réforme des retraites.18h30. Le point sur le trafic de mercredi en Île-de-France. Après cette journée compliquée, celle de demain ne s'annonce pas plus aisée dans les transports. Notre point sur les prévisions de métros, RER, bus, tramways et Transilien pour ce mercredi est à retrouver ici.18h. Près de 400 km de bouchons en Ile-de-France. Le site Sytadin affiche 393 km d'embouteillages cumulés en Ile-de-France à 18h. 17h15. Huit lignes de métro totalement fermées ce mercredi. Il s'agit de la 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12, 13. Retrouvez les prévisions de trafic de la RATP ici. 17h. Plus de 350 km de bouchons cumulés. Le site Sytadin annonce 351km de bouchons cumulés en Ile-de-France. C'est largement au-delà de la moyenne à la même heure.16h40. Légère amélioration du trafic des trains mercredi. Circuleront en moyenne : 1 transilien sur 4, 1 TGV sur 3, 4 TER sur 10 et 1 Intercité sur 6.Retrouvez le détail du trafic des trains en Ile-de-France pour mercredi ici 15h35. Pour 53 % des usagers, leur train est maintenu ce week-end. 15 % seront replacés dans un autre train. Pour les 32 ...