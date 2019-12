Grève : à pied et en covoiturage, elle raconte son périple pour aller travailler

Isabelle fait partie de ces milliers de Franciliens qui doivent, depuis le début de la grève, trouver une alternative aux transports en commun pour se rendre au travail. Habituellement, cette habitante d'Argenteuil (Val-d'Oise) de 50 ans met une heure et demie pour rejoindre son bureau à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines). Un trajet d'environ 17 km, que nous avons fait avec elle.Ce lundi matin, cette assistante des ventes a opté comme depuis jeudi pour du covoiturage avec une de ses collègues. Elle est partie de chez elle à 5h50 à pied pour rejoindre le pont de Bezons, lieu du rendez-vous. Une marche de 3 km qu'elle aurait pu s'épargner si le bus 272 avait été en service mais cette fois encore, le trafic est au point mort.Isabelle a vérifié dimanche soir s'il y aurait des bus en circulation sur cette ligne. Hélas, elle est toujours hors service. « Il n'y en a pas un seul qui est passé depuis jeudi, indique-t-e?le. La RATP a annoncé davantage de bus pour ce mardi mais ça doit être pour Paris. En banlieue, on ne les voit pas. » Au bout de quelques mètres, elle va tout de même consulter le panneau de l'arrêt de bus Charles de Gaulle-Henri Barbusse. L'écran affiche toujours « service non assuré ».«C'est soit ça, soit je pose une journée»Pluie cinglante, thermomètre à 8 °C... Isabelle progresse sur la rue Henri-Barbusse. « Je n'ai pas le choix, explique-t-elle. Je ne peux pas faire de télétravail. C'est soit ça, soit je pose une journée. » Les passants comme les véhicules sont encore rares à cette heure. « On est à la moitié », annonce Isabelle, en passant devant l'usine Dassault. La pluie et les flaques d'eau ont imbibé le bas de son pantalon. Les chaussures commencent à prendre l'eau aussi. VIDÉO. Grève : des bousculades et des cris suite au blocage des dépôts de bus Le pont de Bezons se profile enfin. « Il n'est pas encore 7 heures, et c'est déjà complètement bouché », ...