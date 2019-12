Grève à Noël : d'où vient la tradition de la trêve des confiseurs ?

Alors que les vacances viennent de commencer, où est passée la traditionnelle trêve des confiseurs entre les fêtes de Noël et le Jour de l'An ? Pendant ces quelques jours bienvenus, le temps politique et administratif fonctionne généralement au ralenti. Mais c'était compter sans la mobilisation sociale contre la réforme des retraites, cette année. A la SNCF, la CGT cheminots, la CFDT Cheminots et SUD-Rail se sont ainsi opposées à toute trêve de Noël dans la grève, tandis que l'Unsa, 2e syndicat à la SNCF, souhaite une pause pendant les vacances.« Le peuple doit pouvoir se concentrer sur les fêtes de fin d'année »Une situation qui contraste avec la douce attention qu'a eue la Chambre des députés en décembre 1874. « Le peuple doit pouvoir se concentrer sur les fêtes de fin d'année », ont effectivement estimé les élus, à quelques jours de Noël, en décidant de suspendre leurs travaux, rythmés par de violentes joutes politiques, sur la question des institutions. Et si les citoyens peuvent réveillonner en paix, cela doit aussi profiter à l'économie, notamment aux nombreux vendeurs de confiseries.« On convint de laisser écouler le mois de décembre, pour ne pas troubler par nos débats la reprise d'affaires commerciales qui, à Paris et dans les grandes villes, précède toujours le Jour de l'An », écrira dans ses « Mémoires » le duc de Broglie, figure de la droite monarchiste.Place à la « trêve des confiseurs », lit-on dans la presse de l'époque. Expression a priori paradoxale, tant bonbons et chocolats coulent à flots en ces fêtes de fin d'année. Albert de Broglie préfère attribuer cette formule à de « mauvais plaisantins », reconnaissant que le peuple « rit un peu de cet armistice ».Les caricaturistes s'approprient l'expression Extrait de la une du quotidien « le Gaulois » du 1er janvier 1875 évoquant la trêve des confiseurs (à gauche). DR Sans doute le député veut-il parler ...