Grève : à Marseille, CMA-CGM a mis en place des mesures pour aider les salariés

A pied, en vélo, en trottinette ou en covoiturage... Les 2 700 salariés de la tour CMA-CGM à Marseille, qui abrite le siège social du troisième armateur mondial, devraient être présents en nombre ce mardi matin malgré une grève des agents de la RTM qui pourrait, comme jeudi dernier, paralyser une grande partie des transports en commun de la ville (bus, métros et tramways), sans oublier un réseau SNCF qui a encore connu tout le week-end de fortes perturbations.« Des collègues font du covoiturage avec d'autres employés, d'autres prennent leur voiture, mais tout le monde se débrouille, les gens s'entraident. Il ne manquait personne dans mon service jeudi dernier », témoigne Patricia au pied de l'imposant building signé de l'architecte Zaha Hadid, au cœur du quartier d'affaires Euroméditerranée.Faciliter les déplacementsIl est vrai que la direction de l'entreprise a mis en place des mesures pour aider les salariés les jours de grève. « CMA CGM a anticipé ce mouvement de grève dès la semaine dernière en rappelant toutes les solutions alternatives mises à leur disposition pour leur permettre de faciliter les déplacements : utilisation de l'application de covoiturage Klaxit que nous avons retenue dans le cadre de notre plan de mobilité, un accès à la tour possible dès 6 heures du matin, des places de trottinettes et de vélos supplémentaires. Et nous avons réservé 200 places en plus dans un parking voisin », développe Catherine Bourgais, DRH du groupe. « Nous mobilisons tous nos canaux de communication interne pour informer nos collaborateurs en temps réel et reconduirons ces mesures autant que nécessaire » poursuit-elle.« J'habite dans le Var, et d'habitude je prends le train puis je termine mon trajet en transports en commun », explique Pierre. Cette fois-ci, il doit changer ses habitudes. « Je vais venir en voiture, malheureusement tout seul car personne d'autre ne réside dans mon coin, et je ne suis ...