Grève à la SNCF : un TGV sur 10, trafic très perturbé sur les RER, TER et Transilien, les prévisions de trafic de vendredi

Alors que les syndicats de la RATP ont voté une reconduction de la grève jusqu'à lundi, la SNCF vient de dévoiler ses prévisions de trafic pour la journée de vendredi.Un TGV sur 10 sera en circulation. Sur le réseau Transilien, 15 % du trafic en moyenne sera assuré.Côté TER, la SNCF évoque 30 % du trafic en moyenne, « essentiellement assuré par bus ». Le trafic Intercités sera lui très perturbé, tout comme le réseau international. Voici les prévisions détaillées :Le RERRER A : 3 trains sur 10 en moyenne aux heures de pointe sur les axes Cergy (1 train sur 4) et Poissy (1 train sur 3). L'interconnexion est assurée à Nanterre Université.RER B : 1 train sur 4 toute la journée. L'interconnexion est suspendue entre Châtelet et Gare du Nord avec 1 train sur 4 vers Mitry et 1 train sur 5 vers Roissy. RER C : 2 trains par heure sur la branche Brétigny aux heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.RER D : 1 train sur 10 aux heures de pointe avec : 1 train sur 10 sur la branche Paris-Villiers-le-Bel, Paris Gare de Lyon - Corbeil et 1 train sur 5 sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.RER E : 1 train toutes les demi-heures en pointe entre Paris-Est et Lagny. La branche Paris Est-Tournan n'est pas desservie.Les TransilienLigne H : 1 train sur 3 aux heures de pointe sur les branches Paris-Ermond-Pontoise et Paris-Sarcelles-Monsoult-Persan. La relation Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus.Ligne J : 1 train sur 6 aux heures de pointe avec 1 train sur 10 sur Paris Saint Lazare-Argenteuil, 1 train sur 10 entre Paris Saint-Lazare et Conflans. 3 allers-retours Paris Saint-Lazare-Mantes.Ligne K : Aucune circulation n'est assurée au départ de Paris-Nord. Seules les relations Crépy-Mitry-Claye et Crépy-Roissy sont assurées en bus.Ligne L : 1 train sur 3 sur les branches Paris Saint-Lazare et Versailles et entre Paris Saint-Lazare et ...