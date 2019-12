Grève à la SNCF : que peut changer la «trêve» de l'Unsa au trafic des trains ?

Ils sont les premiers à avoir appuyé sur le bouton « pause ». Les dirigeants de l'Unsa-ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, ont annoncé jeudi soir la suspension de la grève contre la réforme des retraites.Prenant acte d'un « changement de cap » de la part du gouvernement, l'Unsa-ferroviaire « appelle [ses] adhérents et sympathisants à faire une pause pour les fêtes de fin d'année », indique l'organisation dans un communiqué. LIRE AUSSI > Retraites : une grève SNCF pendant Noël? C'est rare mais c'est déjà arrivéConcrètement, pour les usagers, cette décision aura-t-elle un impact sur le nombre de trains qui rouleront dans les jours à venir, alors que le trafic SNCF s'annonce toujours « très perturbé » ces prochains jours ? Rien n'est moins sûr, et ce pour plusieurs raisons. Parce que la base ne suit pas partoutPremier point : cet appel à une « trêve » n'est pas relayé dans toutes les branches régionales ou départementales. Jeudi soir, quelques heures après cette annonce, celles de Normandie et du Nord-Pas-de-Calais ont, par exemple, appelé à « continuer le combat ».« Soit on arrête, soit on continue la grève, mais une trêve ça n'existe pas », argumente auprès du Parisien Laurent Legay, secrétaire régional de l'Unsa-ferroviaire de Normandie. Une majorité de ses adhérents ont appelé à poursuivre le mouvement. Même situation dans le Nord-Pas-de-Calais, où, « contrairement à la position Fédérale et avec le soutien de la majorité des adhérents de la région », la section locale de l'Unsa-ferroviaire a appelé sur Facebook à « continuer le combat contre cette réforme des retraites ». Parce que l'Unsa ne pèse pas grand-chose chez les conducteursD'autre part, si l'Unsa-ferroviaire est le deuxième syndicat représentatif à la SNCF avec 24 % des voix aux élections professionnelles de novembre 2018, il ne pèse que 7 % chez les conducteurs, catégorie la plus ...