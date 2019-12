Grève à la SNCF : pourquoi certains trains roulent-ils en partie à vide ?

Des centaines de milliers de voyageurs dont le train a été annulé... et pourtant des places restées libres dans de nombreuses rames en circulation ! Beaucoup d'usagers se sont étonnés de cette situation en apparence paradoxale, en plein conflit social à la SNCF contre la réforme des retraites.« C'était assez incroyable. On était seuls à l'étage de notre wagon », témoigne Séverine, qui a voyagé avec son époux et leur bébé de six mois en première classe entre Paris et Rennes en début d'après-midi mercredi dernier, jour de Noël.Le jeune couple avait reçu quelques jours plus tôt un message de la SNCF leur indiquant que leur train initial direct vers Saint-Malo était annulé, et ils avaient dû trouver un autre billet sur le site oui.sncf. « On était sûr que ce TGV Paris-Rennes était maintenu, car des amis qui l'avaient réservé en avaient reçu la confirmation », indique Séverine.Des trains affichés complets... en partie videsPlus étonnant encore : plusieurs internautes ont partagé des captures d'écran du site de réservation de la SNCF, indiquant que leur train était « complet », avec des photos de leur wagon... en grande partie vide. @ouisncf un train complet, surtout en période de grèves, c'est combien de sièges vides ? Les 5 wagons de tête sont aussi remplis que le mien... #greve20decembre #truands je suis dans le 10:11 qui vient de quitter Paris Saint Lazare pic.twitter.com/uvGD4KZH06-- Thomas Leviandier (@TomLeviandier) 20 décembre 2019Contactée par Le Parisien, la SNCF reconnaît que « des voitures étaient presque vides sur plusieurs trains », jugeant cette situation « problématique ». Entre le 19 et le 24 décembre, 300 000 billets sont restés invendus, sur un total de 1,3 million de places sur cette période.Comment l'expliquer ? « La principale raison est que beaucoup de gens n'annulent pas leur train », estime la SNCF. Par exemple, un voyageur, dont le train aller a été supprimé, ...