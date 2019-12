Grève à la SNCF : pourquoi c'est encore pire sur la Côte d'Azur

Sur le papier, le voyage sur ce train régional s'annonce chouette, une promesse mirifique. Et c'est toujours pareil, le passager occasionnel demande aux habitués, plongés dans leur téléphone portable, quel est le sens de la marche et quelle est la bonne rangée pour observer la mer. Imaginez, d'ouest en est : Cannes, Antibes, Nice, Monaco, Vintimille en Italie. Et tout cela en longeant la Méditerranée. Bienvenue sur le TER du paradis ? Pas du tout, c'est une ligne d'enfer, la plus fréquentée de province, avec des wagons boîtes à sardines en heures de pointe. Si la fréquentation des trains y est comparable à celle de certaines lignes du Transilien d'Île-de-France, les TER azuréens sont moins capacitaires, à cause de la contenance des rames. Et les jours de grève ?Lire aussi : notre direct sur les grèves du lundi 9 décembreLes équipes de télévision nationale pourraient poser leur caméra dans une gare azuréenne et elles y filmeraient le même spectacle nerveux et énervant qu'en région parisienne. Voire pire. Oui, c'est possible. Car, on en convient, c'est peu intuitif, la Côte d'Azur, terre de droite, accueille dans ses gares de redoutables sections cégétistes. Le syndicat de Philippe Martinez et de Laurent Brun y réalise de très bons scores, au-dessus de la moyenne nationale. Ces jours-ci, c'est jour de fête à Nice pour la CGT. Nos confrères de Nice-Matin rapportent les propos triomphants tenus par le leader local chez les cheminots,...