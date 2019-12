Grève à la SNCF : « Maman, j'ai raté le train »

Antoine Richard est en route. Annecy-Paris, puis Paris-Annecy par l'autoroute dans la journée, pour récupérer sa fille et son fils, dont les sièges à bord d'un TGV ont été, comme c'est le cas pour 6 000 enfants, tout bonnement annulés. C'est le cadeau de Noël de la SNCF. Les trains partent, les enfants restent. Le service Junior & Cie, proposé par la compagnie nationale ferroviaire, qui permet aux enfants de voyager seuls, a été supprimé à trois jours des vacances. Les 6 000 enfants qui devaient prendre le train entre aujourd'hui et le 24 décembre via ce service (majoré 35 euros en plus du prix du billet) ont vu leur siège supprimé. Antoine a prévenu son ex-femme, Anne-Laure, la maman de leurs deux enfants, mardi soir, à J-3 de la date du grand départ. « Il m'a transféré le mail, assez hallucinant, qui nous informe des conditions de voyage que notre enfant pourrait rencontrer, sauf qu'il n'y aura pas de voyage du tout ! » nous explique cette mère en colère.Elle avait réservé les deux billets il y a plus de deux mois, « pour être sûre d'avoir de la place », dit-elle, et pour que ses enfants, dont elle a la garde à Paris, puissent passer Noël chez leur père, à Annecy. « Alors on a appelé la SNCF, en essayant de garder nos places, pour que notre fille, l'aînée, 12 ans, très autonome, puisse accompagner son frère de 9 ans. Mais non, il nous a été répondu : Les places de vos enfants ont déjà été...