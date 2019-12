Grève à la SNCF : Macron veut voir passer les trains à Noël

C'est la priorité au sommet de l'Etat : débloquer la situation dans les transports pour les vacances de Noël. Et bien le faire savoir auprès des Français inquiets pour leurs congés. Il a beau être en « surplomb », dixit l'Elysée, Emmanuel Macron suit l'évolution de ce dossier brûlant d'extrêmement près. Jeudi soir, le président a décroché son téléphone. Au bout du fil : le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, auquel le chef de l'Etat demande des nouvelles des négociations qu'il mène avec la SNCF et la RATP. « Je suis le démineur de grèves », fanfaronne Djebbari en privé.Nouveau SMS présidentiel vendredi matin. Juste avant de décoller pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'Etat s'inquiète des 5000 enfants qui risquent d'être privés de retrouvailles avec leurs parents pour cause de suspension du service Junior et compagnie. « Il n'y a vraiment rien à faire ? » demande-t-il à son secrétaire d'Etat. C'est ce qu'on appelle « mettre de la pression dans le tube », selon la formule consacrée en macronie.Pression également exercée par Matignon. « On a demandé ce qu'on pouvait trouver comme solution dès mercredi soir. On ne voulait pas que le Mistigri se retrouve sur nous », avoue un proche d'Édouard Philippe. En clair, pas question de se voir reprocher la séparation des familles... Fort opportunément, 14 TGV ont été débloqués pour ce service d'accompagnement des plus jeunes.Ne pas perdre la bataille de l'opinionPour ce qui est de l'autre ambition du gouvernement, à savoir la reprise « progressive » du trafic, c'est la déconvenue. Pour l'heure, la trêve tant attendue n'est pas encore au rendez-vous. Le secrétaire d'Etat aux Transports avait pourtant réussi à rallier l'Unsa, la deuxième organisation syndicale à la SNCF, à l'idée d'une pause. Dans la corbeille de la mariée : des mesures visant à réduire à 35 000, selon les chiffres ...