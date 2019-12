Grève à la SNCF : ma carte bancaire m'assure-t-elle contre les surcoûts et frais annexes ?

Un match de foot ou un concert auquel on ne pourra pas se rendre, un billet de retour rendu caduque par l'annulation du voyage aller... Lorsqu'un train est annulé pour cause de grève, le prix du billet, remboursé par la compagnie, n'est pas forcément la seule dépense jetée par les fenêtres.Si le transporteur lui-même ne prend pas l'initiative de rembourser ces frais annexes, prestations non consommées et surcoûts de transport, comme la SNCF l'avait fait suite à sa grève surprise d'octobre dernier, tout n'est pas perdu. Et la solution, à laquelle on ne pense pas forcément, fait 8 cm sur 5 et se trouve dans votre portefeuille : la carte bancaire.Pas n'importe laquelle, toutefois. « Si vous avez une Visa ou une MasterCard simple, laissez tomber », prévient d'emblée Maxime Chipoy, PDG de Moneyvox, site spécialisé dans les finances personnelles. « À partir de la Via Premier ou de la Gold MasterCard, on peut tenter le coup », en faisant jouer les clauses prévues dans la partie « retard », « report » ou « annulation de voyages » de la notice d'utilisation.« C'est flou, mais ça peut passer »Elles ne sont pas explicitement prévues pour les cas de grève, mais rien n'est contre-indiqué. « C'est flou, mais ça peut passer », estime le spécialiste.Le principe de ces assurances est simple : si le voyage payé avec votre CB a par exemple plus de deux heures de retard, et qu'aucune solution alternative ne vous a été proposée dans les heures qui suivent, vous êtes éligibles à 400 à 450 euros d'indemnisation des frais supplémentaires engagés. « La somme peut varier légèrement entre Visa et MasterCard et des petites nuances peuvent également exister entre les banques », prévient le spécialiste. Le plafond peut en revanche monter si on passe à la gamme supérieure : la World Elite de MasterCard chez Fortuneo, par exemple, le fixe à 900 euros.Attention, il faut évidemment réunir les pièces ...