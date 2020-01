Grève à la SNCF : le nombre d'exactions se multiplie

Certains cheminots se radicalisent. Depuis le retour des vacances de Noël, les exactions, comme les appelle pudiquement la SNCF, se multiplient. Derrière ce terme, se cachent tous les actes de vandalismes sur les infrastructures ferroviaires mais aussi tous ces moyens imaginés par les cheminots pour perturber davantage le trafic, quand le conflit peine à trouver une issue favorable. Ce vendredi matin, une centaine de manifestants sont descendus sur les voies de la gare de Saint Charles, à Marseille (Bouches-du-Rhône), vers 7 heures, paralysant le trafic pendant deux heures. « L'horaire n'a pas été choisi au hasard, c'est exactement la période de pointe des TER, regrette Philippe Tabarot, vice-président LR de la région PACA en charge des transports. 100 000 voyageurs ont été impactés par cette action. Nous ne sommes pas contre le droit de grève mais c'est déjà très compliqué pour eux de voyager, ce n'est pas la peine d'en rajouter ».Une opération rondement menée. « Ce sont des dockers du port de Marseille et des salariés d'autres entreprises qui sont descendus sur les voies et non des cheminots, confie un porte-parole de la SNCF. Ils savent que dans le cas contraire ils seraient sanctionnés. » En 2018, lors de la grève contre la réforme ferroviaire, plusieurs cheminots avaient été mis à pied pour avoir bloqué le trafic.Constat d'huissier et dépôt de plainteSi la compagnie confirme que depuis le retour des vacances les exactions se multiplient, un porte-parole prévient aussitôt : « Des consignes très strictes ont été données à l'encadrement pour qu'un constat d'huissier et le dépôt d'une plainte soient systématiquement réalisés dès qu'une exaction est commise ». Combien de faits et de sanctions ont été recensés depuis le début mouvement le 5 décembre ? La SNCF ne communique pas les chiffres.Mais force est de constater que malgré les bataillons de plusieurs centaines d'huissiers ...