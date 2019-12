Grève à la SNCF : la galère des voyageurs de Noël

En ce jour de Noël gare Montparnasse à Paris, l'heure n'est pas à la colère ou au ressentiment. Armés de leurs smartphones, les yeux rivés sur les applications SNCF, les voyageurs qui ont réussi à retrouver une place après l'annulation de leur train n'ont pas hésité à traverser la capitale, malgré la grève, pour tenter de rejoindre enfin leur famille.« Je devais réveillonner à Rennes avec mes parents, mon neveu et mes quatre frères et sœurs, raconte Shahinez, une juriste de 24 ans. J'avais acheté mon billet il y a plus d'un mois mais il a été annulé à cause de la grève. J'ai raté la fête et, là, mon train n'arrivera qu'en fin d'après-midi. » L'une de ses sœurs est arrivée avec son mari de Dubaï le matin même. Elle a réussi à attraper un train un peu plus tôt. « Ça fait dix ans qu'ils ont quitté la France, reprend Shahinez, et franchement, ça ne leur donne pas envie de revenir. » LIRE AUSSI > SNCF : comment les grévistes peuvent-ils tenir ?« C'est vrai que c'est la galère, concède Elisabeth, 70 ans. On a fêté Noël à Paris et, là, j'essaye de rejoindre l'un de mes fils à Saint-Malo. » Cette ancienne documentariste à la retraite a enfilé une bonne paire de chaussures de marche et est partie à pied de son domicile, dans le XVIIe arrondissement de Paris, pour rejoindre la gare. « Il faut voir les choses du bon côté, estime-t-elle. Il fait beau, Paris est plus calme que ces derniers jours. J'espère juste que mon train sera maintenu. » Elisabeth espérait voir son train maintenu. LP/Olivier Corsan Contrairement à la gare d'Austerlitz (Paris XIIIe), où régnait ce mercredi midi un calme presque lugubre, celle de Montparnasse, qui dessert l'ouest de la France, garde en ce vingt et unième jour de grève une certaine activité. Si quasiment aucun TGV n'avait circulé dans la matinée, d'autres avaient été maintenus dès le début de l'après-midi. Et la SNCF ...