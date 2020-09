Grève à la SNCF : "J'ai du mal à comprendre" la CGT-Cheminots, persiste Jean-Baptiste Djebbari

Le trafic sera légèrement affecté à partir de mercredi 20h dans certaines régions en raison d'une nouvelle journée nationale d'action interprofessionnelle.

Jean-Baptiste Djebbari, le 23 juin 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Après avoir déploré une grève "par habitude" puis un mouvement aux motifs "illisibles", Jean-Baptiste Djebbari a répété son sentiment d'incompréhension face à l'appel à la mobilisation lancé par plusieurs syndicats de la SNCF, dont la CGT-Cheminots et Sud-Rail, pour la journée de jeudi 17 septembre.

Très légèrement impactés par ce mouvement, les réseaux Transilien (trains de la banlieue parisienne) et Intercités offriront un trafic "quasi normal", tandis que la circulation des TER connaitra "quelques adaptations dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur", selon un communiqué de la compagnie ferroviaire.

"Je connais leur idéologie"

"J'ai du mal à comprendre cette grève", persiste quant à lui le ministre délégué aux Transports". Invité des Quatre Vérités de France 2 mercredi 16 septembre, Jean-Baptiste Djebbari a une nouvelle fois fait valoir les investissements de l'exécutif : "Nous venons d'allouer cinq milliards d'euros de soutien au secteur ferroviaire, cela vient après 35 milliards d'euros de reprise de dette, et de manière générale, nous nous sommes mis en capacité de faire du mode ferroviaire le mode à succès de la prochaine décennie", argue t-il.

"La CGT-Cheminots, je connais leur prisme, leur idéologie sur le sujet. Je connais ce qu'ils défendent, mais j'ai du mal à comprendre dans le moment que nous connaissons la raison profonde de leur mobilisation. Je leur ai dit, après c'est leur responsabilité de syndicaliste".

Principaux points du plan de relance économique de 100 milliards d'euros du gouvernement français ( AFP / )

Lors d'une conférence de presse mardi 15 septembre, le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, avait souligné que les salariés de la SNCF vivaient "une triple reprise: la reprise six mois après une grève reconductible dure (ce n'est quand même pas évident de refaire une journée de grève après une telle implication), une reprise après les vacances et une reprise après le confinement". Mais "la colère, qui était préexistante à la SNCF l'année dernière et en début d'année, est en train de réémerger. Les perspectives données aux cheminots, pour l'instant, elles sont nulles, on ne voit pas où on va", avait-il ajouté.