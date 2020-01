Grève à la SNCF : 28e jour de perturbations, record de longueur égalé avec 1986

Ce jour de l'An marque aussi un record pour la grève à la SNCF. Le mouvement social des cheminots contre la réforme des retraites est entré ce mercredi dans son 28e jour, ce qui en fait, à égalité avec 1986, le conflit sans pause le plus long de l'histoire de l'entreprise ferroviaire créée en 1937.Et si le taux de grévistes a beaucoup chuté, selon la compagnie (7,6 % ce mardi contre 55,6 le 5 décembre), les perturbations restent importantes, avec un TGV sur trois et un Transilien sur cinq ce mercredi. « Historiquement, au début du XX siècle, on avait des grèves qui duraient plusieurs mois, par exemple dans les mines, mais ça ne concernait pas les services publics qui n'existaient pas », soulignait récemment l'historienne des mouvements sociaux Danielle Tartakowsky.Pas de « trêve de Noël » en 1986Il y a 23 ans, le 18 décembre 1986, les salariés de la SNCF étaient appelés à la grève pour protester contre une nouvelle grille des salaires et pour demander de meilleures conditions de travail. Le mouvement s'était arrêté le 15 janvier 1987. C'est d'ailleurs l'unique précédente fois lors de laquelle aucune « trêve de Noël » n'avait été respectée par des grévistes engagés dans un mouvement social.Des images des journaux télévisés de l'époque montrent des centaines de voyageurs bloqués dans les gares, en pleine période de vacances et de fêtes de fin d'année. Pas de trains à Noël ? Ça s'est déjà produit lors des grèves de 1986. Le gouvernement Macron, qui espère éviter cette situation, demande une trêve pendant les fêtes. #GreveGenerale #SNCF pic.twitter.com/DlXPf8mePI-- Ina.fr (@Inafr_officiel) 16 décembre 2019 Plus près de nous, le conflit social de 1995 avait duré 22 jours à la SNCF, entre le 24 novembre et le 15 décembre. Le Premier ministre à l'époque, Alain Juppé, avait fini par retirer son projet de réforme des régimes spéciaux de retraite.Grève « perlée » au ...