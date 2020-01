Grève à la SNCF : 1,5 million de billets annulés depuis le début du mouvement

La majorité des remboursements sont effectués en 48 heures. Pour les dossiers plus complexes, le délai peut aller jusqu'à 30 jours.

Environ 1,5 million de billets ont été annulés par des voyageurs après la suppression de leur train entre le 5 décembre et le 31 décembre, rapporte Le Parisien jeudi 2 janvier. Soit plus de 55.000 annulations par jour.

À la date du 31 décembre, 1,4 millions de billets avaient été remboursés sans frais, dans les 48 heures après la demande, a indiqué la SNCF. Les remboursements sont réalisés par virement, par créditement de la carte bancaire ou par bon d'achat digital, explique Le Parisien.

"Pour les cas les plus simples, ces remboursements ne posent aucun problème, indique au Parisien le vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), Jean Lenoir. La SNCF joue le jeu. En revanche, dès que le trajet à rembourser est plus complexe, le remboursement est plus tardif. Mais pour le moment, nous n'avons pas reçu de doléances de clients qui n'auraient pas pu se faire rembourser."

Quelque 100.000 demandes sont toujours en attente, reconnaît toutefois la SNCF. "Il s'agit de personnes qui relèvent d'un cas particulier, comme le billet acheté avec des chèques vacances ou en liquide, selon une porte-parole. Nous ne disposons donc pas de coordonnées bancaires. Ou bien, autre exemple, il s'agit de voyageurs qui ont racheté un billet plus cher pour remplacer celui annulé. Il faut davantage de temps pour étudier le dossier. Dans tous ces cas, les délais de traitement sont compris entre 2 et 30 jours."