Grève : à la RATP, les arrêts maladie explosent depuis le 5 décembre

Une épidémie a-t-elle frappé les agents de la RATP en ce mois de décembre ? À en croire les chiffres révélés ce mardi par Le Parisien, il y a bien de quoi s'inquiéter : depuis le 5 décembre, premier jour de la grève reconductible, le nombre d'arrêts maladie a explosé au sein de l'établissement public de transport parisien.Lire aussi Retraites : les vrais avantages du régime spécial de la RATPLe quotidien révèle que les arrêts maladie ont augmenté de 300 % chez les 3 000 conducteurs des 16 lignes de métro sur la première moitié du mois de décembre par rapport à la même période en 2018. L'année dernière, on relevait 141 arrêts maladie en moyenne entre les 10 et 16 décembre. Cette année, la moyenne passe à 446 entre les 9 et 15 décembre. Et le chiffre s'aggrave dans les jours qui suivent : 578 arrêts maladie en moyenne entre les 16 et 19 décembre 2019, contre 137 l'année dernière, soit + 321 % selon les calculs du Parisien. Et les conducteurs de métro ne sont visiblement pas les seuls à être touchés par cette subite vague d'arrêts maladie depuis le 5 décembre : + 300 % chez les conducteurs de RER et + 200 % chez les 15 000 machinistes au cours de la deuxième semaine de grève.Lire aussi Retraites : les timides concessions d'Édouard PhilippeLa RATP n'a pas souhaité réagir à tous ces chiffres, l'Unsa Transport, syndicat majoritaire au sein de la RATP, non plus. Mais un syndicaliste...