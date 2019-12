Grève à l'école : «Entre parents, c'est normal de se donner un coup de main, non ?»

On le croise de temps en temps lors de réunions scolaires, à la sortie de l'établissement lorsqu'il s'agit de récupérer les enfants, au pied de la porte de son domicile parce que son petit a invité le vôtre à son anniversaire... Mais depuis jeudi, date du lancement de la mobilisation massive contre la réforme des retraites, très suivie dans l'Education Nationale, ce parent d'élève à qui vous ne prêtiez pas plus d'attention que ça est devenu votre meilleur ami. Cette maman ou ce papa « d'école » s'est transformé en sauveur lorsqu'il vous a dit, « lundi je ne travaille pas et comme la cantine est fermée, si tu veux je viens chercher ton fils et je le fais manger, au cas où tu rentrerais trop tard à cause des transports. »Depuis la grève et les perturbations dans les établissements scolaires, c'est le règne de la débrouille entre parents pour assurer la prise en charge des enfants. Ce sera encore le cas ce mardi alors qu'une journée de grève est annoncée dans les établissements scolaires, même si selon les syndicats, elle s'annonce moins suivie que jeudi 5 décembre.« Avec certaines mamans, on se voit souvent dans le parc à côté de l'école primaire. On ne se connaît pas beaucoup mais avec les grèves, cela oblige à faire confiance plus vite, sourit Karine. Comme je suis en arrêt maladie, je me suis proposée pour récupérer deux autres élèves, en plus de ma fille. Leurs mamans étaient en panique, sans famille à côté pour les aider. C'est normal de se donner un coup de main, non ? Ce mardi, je sais que ces deux mamans ont posé une RTT pour être tranquilles car, ce jour-là, tous les enseignants de notre établissement seront grévistes », précise cette habitante de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).Un groupe WhatsApp bien utile Trissa, mère d'un enfant en grande section maternelle, s'organise pendant la grève. LP/Yann Foreix Non loin, Kada tient par la main son fils Jassem, scolarisé ...