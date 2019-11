Greta Thunberg retraverse l'Atlantique à bord d'un catamaran

Greta Thunberg est sur le point d'entamer sa seconde traversée de l'Atlantique, à 16 ans, depuis l'Etat américain de Virginie. Si la météo coopère, la jeune militante suédoise devenue célèbre sur six continents pour sa « grève de l'école pour le climat » va dire au revoir mercredi à l'Amérique du Nord, après 11 semaines bien remplies : elle a tancé les dirigeants mondiaux à l'ONU, encore rencontré Barack Obama, reçu les clés de Montréal et sillonné Etats-Unis et Canada à bord d'une Tesla prêtée par Arnold Schwarzenegger.La Vagabonde, catamaran où elle logera pour les deux à trois prochaines semaines, est la maison flottante d'un jeune couple australien, amarrée depuis une semaine à Hampton, en Virginie. Ils seront six à bord : le couple propriétaire, les YouTubeurs et Instagrammeurs Elayna Carausu, 26 ans, et Riley Whitelum, 35 ans ; leur fils de 11 mois, Lenny ; la navigatrice britannique professionnelle Nikki Henderson, 26 ans, appelée en soutien ; et le père de Greta, Svante Thunberg. LIRE AUSSI > COP25 en Espagne : comment Greta Thunberg peut-elle rejoindre «proprement» l'Europe ?Mercredi, ils partiront tôt, depuis le ponton de la maison cossue de deux retraités passionnés de navigation, qui avaient offert à La Vagabonde une escale gratuite (avant que Greta ne se rajoute à l'affaire, à leur grand plaisir). Ces dirigeants qui réclament des selfiesLa militante veut se rendre à la COP 25, à Madrid, qui commence dans moins de trois semaines, puis rentrer « à la maison » - son visage s'éclaire d'anticipation quand elle le dit. Pour 2020, « je n'ai pas encore de projet », a-t-elle déclaré mardi. Sa rentrée des classes sera en août. « Si je suis invitée, j'essaierai d'aller dans des endroits où je ne suis jamais allée, d'abord en Asie, et bien sûr à des réunions de dirigeants mondiaux, si je suis invitée. »Mais ce sommet climat, ces grèves du vendredi, ces millions de ...