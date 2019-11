Greta Thunberg a quitté les Etats-Unis en catamaran, direction l'Europe

Greta Thunberg sur le catamaran La Vagabonde le 13 novembre 2019 à Hampton (Virginie) ( AFP / NICHOLAS KAMM )

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a quitté mercredi les Etats-Unis à bord d'un catamaran après plus de deux mois en Amérique du Nord, avec comme objectif l'Europe et la réunion climat de l'ONU COP 25 à Madrid début décembre.

Portant un gros sac à dos et un bonnet vissé sur la tête, Greta Thunberg a embarqué avec son père, Svante, sur le voilier La Vagabonde, qui appartient à un jeune couple australien qui y vit avec leur garçon de 11 mois.

"Je veux remercier tous les gens que j'ai rencontrés en Amérique du Nord pour leur incroyable hospitalité", a-t-elle tweeté une fois partie. "Nous voguons vers la maison", a-t-elle ajouté en donnant le lien pour suivre en direct l'itinéraire du catamaran: sailing-lavagabonde.com.

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg lors d'un entretien avec l'AFP à bord du voilier La Vagabonde qui va la ramener en Europe depuis les Etats-Unis, à Hampton (Virginie) le 12 novembre 2019 ( AFP / NICHOLAS KAMM )

Le couple avait proposé aux Thunberg de les ramener, après que la militante, qui ne prend pas l'avion, avait lancé un appel public le 1er novembre pour un moyen de transport transatlantique.

La navigatrice britannique Nikki Henderson a rejoint l'équipage pour la traversée.

Le bateau de 14 mètres est parti de Hampton, en Virginie sur la côte Est des Etats-Unis, et prévoit de rejoindre le Portugal, à plus de 5.500 km de distance. La traversée devrait prendre au moins deux semaines, selon Nikki Henderson.

Pendant 11 semaines, Greta Thunberg, 16 ans, a aidé à faire enfler sur le continent nord-américain la mobilisation des "grèves de l'école" qu'elle avait lancée en Suède en août 2018.

Riley Whitelum et Elayna Carausu, et leur fils Lenny, le 12 novembre 2019 à Hampton, en Virginie ( AFP / NICHOLAS KAMM )

Arrivée à New York à bord d'un voilier différent, elle s'est déplacée sur le continent en véhicule électrique, une Tesla mise à disposition par l'ancien acteur et gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger.

Elle a dénoncé l'inaction des dirigeants mondiaux lors du sommet de l'ONU sur le climat en septembre, et participé chaque vendredi à des manifestations de New York à Vancouver, en passant par Washington, Montréal, l'Alberta, l'Iowa, le Dakota du Nord, Los Angeles et Charlotte.

"D'un côté, beaucoup de choses ont changé dans le bon sens, mais plusieurs mois se sont écoulés sans action véritable, sans que les gens se rendent compte de l'urgence", a-t-elle dit à l'AFP à la veille du départ, confiant n'être pas vraiment plus optimiste qu'avant son périple.

La navigatrice britannique Nikki Henderson a rejoint l'équipage pour la traversée avec Greta Thunberg. 12 novembre 2019 à Hampton (Virginie) ( AFP / NICHOLAS KAMM )

Quant à Donald Trump, elle jugeait que son déni climatique avait peut-être paradoxalement dopé la mobilisation: "Il est tellement extrême, et dit des choses si extrêmes, que les gens se sont réveillés d'une certaine façon".

- Bateau vegan -

Greta Thunberg dans le voilier La Vagabonde à Hampton, en Virginie aux Etats-Unis, le 12 novembre 2019 à la veille de son départ pour l'Europe ( AFP / NICHOLAS KAMM )

"Si j'arrive à temps, je participerai à la COP 25, car on m'a invitée", a dit la Suédoise de 16 ans, qui comptait au départ se rendre à Santiago du Chili pour cette conférence climat, avant que le gouvernement chilien n'annule l'événement en raison du mouvement de contestation local.

"Et puis je rentrerai à la maison, je pense", disait-elle.

Pour 2020, "je n'ai pas encore de projet". Elle a fait une pause d'un an dans sa scolarité, et sa rentrée des classes sera en août.

"Si je suis invitée, j'essaierai d'aller dans des endroits où je ne suis jamais allée, d'abord en Asie, et bien sûr à des réunions de dirigeants mondiaux, si je suis invitée", a dit Greta Thunberg.

Svante Thunberg, le père de Greta, le 12 novembre 2019 avant le départ en voilier vers l'Europe depuis Hampton (Virginie) ( AFP / NICHOLAS KAMM )

Le couple qui l'accueille, Riley Whitelum, 35 ans, et Elayna Carausu, 26 ans, et leur enfant Lenny, vivent depuis cinq ans sur des bateaux. Ils vivent de financements participatifs et racontent leur vie sur YouTube et Instagram.

Ils prévoient de filmer et monter des vidéos de leur voyage une fois arrivés à bon port. Entre temps, ils posteront quelques photos sur Twitter ou Instagram.

La Vagabonde a des panneaux solaires et un générateur hydroélectrique mais également un moteur pour entrer et sortir des ports, comme ce fut le cas mercredi matin pour quitter Hampton.

"On essaie de ne pas utiliser le moteur, c'est le but de tout marin dans le monde", a dit à l'AFP mardi Riley.

"Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se servir du vent pour rejoindre sa prochaine destination", a abondé Elayna.

Habituellement, le couple mange du poisson à bord mais a changé ses habitudes spécialement pour leur passagère.

"On a décidé d'avoir un bateau vegan, pour Greta", dit Elayna.

ico/AB