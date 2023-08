information fournie par So Foot • 02/08/2023 à 15:12

Grenoble s’en prend à l’UNFP pour avoir défendu Jordan Tell

La guerre est ouverte.

Le Grenoble Foot 38 a licencié Jordan Tell la semaine dernière et l’affaire est loin d’être terminée. La faute de l’attaquant ? Avoir participé à la Gold Cup avec la sélection guadeloupéenne et ne pas rentrer dans les temps. Sauf qu’en réalité, la date de reprise des Isérois était prévue avant le dernier match de la compétition. Impossible de revenir en France à temps donc, mais le GF38 n’en a que faire. Ce licenciement a interpellé l’UNFP, syndicat des joueurs professionnels, en soulignant notamment « un manque de noblesse » de la part du club de Ligue 2.…

EL pour SOFOOT.com