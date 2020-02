Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grenoble s'empare de la première place Reuters • 14/02/2020 à 00:47









Grenoble s'empare de la première place par Matthieu Cointe (iDalgo) Grenoble a remporté son match à domicile face à Perpignan pour inaugurer la 20e journée de Pro D2. Les Isérois se sont imposés 20 à 10 dans ce choc du haut de tableau et prend les commandes du championnat. L'USAP avait pourtant bien démarré la rencontre et a frappé le premier avec un essai de pénalité accordé à la 21e minute. Mais une pénalité de Selponi et un essai de Fifita ont mis les Grenoblois devant avant la pause. En seconde période, le GFC a dominé et a inscrit un deuxième essai par le biais de Deon Furie à l'heure de jeu. Grenoble prend la première place de Pro D2 en attendant le match de Colomiers contre Nevers dimanche. Perpignan concède une deuxième défaite en trois matchs et passe deuxième, à deux points de son adversaire du soir.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.