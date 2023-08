Grenoble et Caen enchaînent, Guingamp se fait surprendre, VA coule

Au terme d'un multiplex moins fou que celui de la semaine passée, mais dans lequel on aura pu contempler quelques chefs-d'œuvre, Caen a confirmé ses ambitions face à Pau (2-0), Auxerre s'est fait surprendre par Amiens (0-1), et le SC Bastia a fait le spectacle contre Valenciennes (3-0).

Soyons francs d’emblée : ce n’était clairement pas le plus grand multiplex Ligue 2 de l’histoire. En témoignent par exemple les six petits buts inscrits en première période sur les huit terrains du soir. Heureusement, dans le lot, on a pu compter sur des esthètes bien décidés à nous en mettre plein les mirettes et à sauver notre samedi soir. On peut citer Dimitri Liénard – arrivé cet été en Corse – qui a porté le SC Bastia en décochant une sublime frappe enroulée du gauche. Un mot aussi pour Quentin Daubin, auteur de l’ouverture du score caennaise d’un coup de canon flottant. Mais les deux vrais bijoux de la soirée sont à mettre à l’actif du meilleur buteur de Ligue 2 en activité, Riad Nouri, 38 ans, dont la merveille de coup franc a nettoyé la lucarne de Quevilly-Rouen, et du Grenoblois Mathys Tourraine, buteur sur une volée exceptionnelle en première intention depuis l’extérieur de la surface, dont se souviendront longtemps les supporters du GF38.

Au final, on n’aura eu le droit qu’à quatorze pions sur l’ensemble des rencontres, soit six de moins que la semaine passée. On pourra néanmoins retenir la belle victoire à domicile de l’ESTAC, qui a tenu son rang face à Laval en tuant le match en vingt minutes grâce à des réalisations coup sur coup de Rominigue Kouamé et de Luka Ilić, puis une dernière signée Rafiki Saïd (3-1) , mais aussi la petite surprise du soir avec le succès amiénois à Auxerre. Le relégué bourguignon s’est fait surprendre au retour des vestiaires par un pétard de l’éternel Gaël Kakuta (0-1) . Grenoble confirme son succès glané à Saint-Étienne en maîtrisant le Paris FC à la maison (2-0) , pendant que Caen prend les commandes du championnat en s’imposant à Michel-d’Ornano face à une équipe de Pau réduite à dix (2-0) .…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com