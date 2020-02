Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grenoble et Biarritz se neutralisent Reuters • 27/02/2020 à 23:15









Grenoble et Biarritz se neutralisent par Samuel Martin (iDalgo) En ouverture de la 22e journée de Pro D2, Grenoble recevait le Biarritz Olympique au Stade des Alpes. Troisièmes au départ de cette rencontre, les Savoyards ne sont pas parvenus à l'emporter (13-13) face à des Biarrots résistants. D'autant plus que ce sont ces derniers qui partent le mieux dans la partie grâce à l'essai de Peyresblanques juste avant la pause (40', 3-7). Un avantage que les Basques dès le retour des vestiaires avec l'essai de Fourie (52', 10-7). Les Grenoblois pensaient alors avoir fait la différence Smith redonne trois points d'avance aux visiteurs par l'intermédiaire de deux pénalités (10-13). Selponi arrachera le match nul en passant un coup de pied entre les perches (67', 13-13). Les Rouges et Bleus remontent à la deuxième place provisoire au profit de Perpignan mais reste à un point de Colombiers en tête pendant que le BO consolide sa place dans le top 6.

