information fournie par So Foot • 16/04/2024 à 08:41

Grenoble et Angers se partagent le point du match nul

Grenoble 0-0 Angers

Sans éclat.

En clôture de la 32 e journée de Ligue 2, Grenoble et Angers se sont neutralisés au stade des Alpes ce lundi soir (0-0). Dans le premier acte animé, Grenoble est l’équipe qui tente le plus : sur un corner venu de la gauche, Loïc Nestor pense ouvrir le score, mais Himad Abdelli sauve les siens sur sa ligne (15 e ). C’est ensuite au tour de Manuel Pérez de voir son coup franc être repoussé par le poteau (21 e ) avant qu’Eddy Sylvestre, esseulé au second poteau, ne gâche une belle opportunité en frappant au-dessus des cages angevines (37 e ).…

TM pour SOFOOT.com