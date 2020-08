Grenoble enfonce Toulouse, le PFC leader

Grenoble 5-3 Toulouse

Paris FC 1-0 Valenciennes

Les journées se suivent et se ressemblent pour Toulouse. Et à Grenoble, ça a commencé par deux corners et deux buts de Grenoble, par l'intermédiaire de Nestor et Anani. Malgré la réduction du score de Bayo, les Grenoblois voient double et enchaînent coup sur coup un but de Benet et de Semedo. Le doublé de Bayo permet d'avoir un peu plus de suspense au moment de la pause. Et si Djitté croit clore l'affaire, Antiste réduit à nouveau l'écart d'une jolie volée. Toulouse va même rater un penalty en toute fin de match., comme le nombre de mois sans victoires pour les Violets. Qui se rappelle quand Damien Comolli parlait d'êtrepour Toulouse ?Oubliez David Beckham, Raul, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé. Le futur meilleur numéro 7 du monde se nomme Gaëtan Laura qui a inscrit face à Valenciennes son deuxième but en deux matchs avec les Parisiens. Au bout : une victoire étriquéeface à des joueurs de Valenciennes qui n'ont pas montré grand-chose. Le Paris FC est leader du championnat et c'est la principale information de ce match....