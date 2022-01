Un nuage de pollution flotte au-dessus de Grenoble, le 14 janvier 2022 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La ville de Grenoble célèbre samedi son titre de "capitale verte européenne" 2022 décerné par la Commission européenne, lors d'une cérémonie officielle, en marge de laquelle plusieurs associations organisent une marche pour une "écologie sociale et populaire".

"Grenoble a mérité le titre de Capitale écologique grâce à son engagement indéfectible dans le but de devenir une ville plus saine pour et avec ses citoyens", a déclaré le commissaire à l'environnement Virginijus Sinkevičius, qui participera à la cérémonie à partir de 17H00 au muséum de la ville, aux côtés de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et d'Eric Piolle, maire de Grenoble.

Grenoble succède ainsi à la ville finlandaise de Lahti comme lauréate de ce titre qui récompense des mesures "exemplaires" en matière d'environnement et de développement durable. La capitale de l'Isère est la 13e ville d'Europe à recevoir ce titre et la 2e en France après Nantes en 2013.

Lors de ses voeux à la presse jeudi, Eric Piolle a fustigé la "dérobade" du président Emmanuel Macron absent de la cérémonie: il "tourne le dos à Grenoble et donc aux millions de Français qui veulent agir pour le climat", a-t-il déclaré.

Cette distinction coïncide avec la présidence française du Conseil européen dont les priorités comprennent la mise en œuvre du Pacte vert européen et l'action en faveur de la pollution zéro, de la neutralité climatique, de la protection renforcée de la biodiversité et de la réalisation d'une économie circulaire, précise dans un communiqué la représentation française de la Commission.

"Le climat dans les Alpes se dérègle deux fois plus qu'ailleurs. Nous avons déjà passé les deux degrés (de hausse des températures, ndlr) et nous avons besoin d'être audacieux", avait déclaré en octobre M. Piolle, qui recevait la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, à l'occasion de la présentation du projet.

Plus de 200 événements reposant sur la participation citoyenne, la culture et les sciences, seront organisés tout au long de l'année pour saluer ce titre, qui recevra un financement de quatre millions d'euros de l'Etat.

Parallèlement à la cérémonie d'ouverture, la Confédération paysanne de l'Isère, ainsi que d'autres organisations locales (Together For Earth Grenoble, Solidaires Isère, Alternatiba Grenoble, Attac Isère, etc.) appellent à une "marche pour une écologie sociale et populaire" à partir de 14H00.

"Dans le bassin grenoblois aussi bien qu’ailleurs, on continue à agrandir les centres commerciaux et à en construire de nouveaux, à artificialiser toujours plus d'espaces vivants et agricoles, à ne pas soutenir une vraie politique d'installation agricole et d'accès à une alimentation de qualité à toutes et tous, à démolir des logements sociaux au lieu de les rénover et à développer le trafic routier, comme avec le chantier de l'A480 dans le financement duquel Emmanuel Macron a joué un rôle clé", dénonce la Confédération dans un communiqué.

cca/rhl