Grenelle des violences conjugales : les trois mesures à retenir

Education, formation et prévention. Ce sont les trois grandes familles arrêtées par le Premier ministre Édouard Philippe, auxquelles appartiennent les mesures du Grenelle des violences conjugales présentées ce lundi à Matignon. Après trois mois d'un travail de réflexion sur les chantiers à engager pour mettre fin aux violences faites aux femmes, touchant 220 000 d'entre elles au sein du couple chaque année, l'heure est à l'action.Deux jours après la marche Nous Toutes qui a rassemblé plus de 100 000 personnes dans toute la France contre ces violences, quarante dispositions ont été annoncées. Un plan qui n'est pas à la hauteur de l'électrochoc attendu, notamment sur le plan budgétaire, selon plusieurs associations comme la Fondation des femmes, le Planning Familial ou encore le collectif Nous Toutes à l'origine de la marche de samedi. Focus sur trois des décisions.Le 39.19, 24 heures sur 24Le Grenelle des violences conjugales a été lancé le 3 septembre 2019, soit le 3/9/19. C'est aussi le numéro de la ligne d'écoute dédiée aux victimes de violences conjugales qui va être développée. L'objectif était que ce numéro, géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), soit mieux connu et davantage utilisé. C'est chose faite.Depuis le début du Grenelle, les équipes sont passées à « 600 appels par jour contre 150 avant le mois de septembre », a précisé Edouard Philippe. Le 39.19 fonctionnera désormais « 24 heures/24 et 7 jours sur 7 pour rompre la solitude, la peur aussi, et prendre des mesures au bon moment ».Il s'agit souvent du premier accueil de la parole des femmes victimes. L'appel y est anonyme et gratuit. Et de l'autre côté du téléphone : des écoutantes professionnelles. Leur but ? Permettre à la personne d'agir grâce à une information appropriée sur les démarches à suivre.Le suicide forcé reconnu« La violence psychologique prépare souvent la violence physique. » ...