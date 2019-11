Grenelle des violences conjugales : les mesures qui devraient être annoncées lundi

Le Grenelle des violences conjugales devrait déboucher sur une quarantaine de mesures destinées à protéger les victimes, leurs enfants et mettre un terme à la liste morbide de féminicides qui s'allonge un peu plus chaque jour ou presque. Ces mesures doivent être annoncées lundi mais on en connaît déjà certaines. Un certain nombre devrait prendre effet immédiatement, d'autres doivent encore être inscrites dans la loi. Voici un aperçu des outils dont le gouvernement veut doter la France pour lutter contre les violences conjugales.Les armes à feu des conjoints violents confisquées. « Si dès que la femme porte plainte, dès l'ouverture de l'enquête, il y a une saisie de l'arme, on mettra de nombreuses femmes à l'abri », assure Marlène Schiappa dans un entretien au magazine Elle. La secrétaire d'Etat rappelle ainsi les statistiques du ministère de l'Intérieur qui pointent que dans 31,8 % des féminicides, une arme à feu est en cause.Le suicide forcé entre dans la loi. L'emprise du conjoint sur sa compagne sera bientôt une circonstance aggravante. La secrétaire d'Etat prévoit ainsi que les violences psychologiques soit « mieux repérées et condamnées ». Surtout, le suicide forcé deviendra une infraction et une circonstance aggravante.La déchéance de l'obligation alimentaire supprimée. En janvier dernier, une fratrie nous confiait combien il avait été difficile pour eux d'être sollicités pour financer la maison de retraite de leur père, meurtrier de leur mère. Ramenée à la dure réalité de leur enfance par l'article 205 du Code Civil qui dispose que les enfants doivent soutenir leurs parents « dans le besoin », la fratrie Le Goff se battait depuis pour que cette obligation soit levée. C'est chose faite, annonce Marlène Schiappa dans les colonnes d'Elle : « Nous supprimerons cette obligation alimentaire ».La levée du secret médical. « Si un médecin voit qu'une femme se fait massacrer, ...