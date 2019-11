Grenelle des violences conjugales : 40 mesures pour un «électrochoc» très juridique

Meilleure prise en charge des victimes, travail psychologique sur les agresseurs, saisie de leurs armes, renforcement du numéro 3919... Depuis plusieurs jours, la plupart des mesures prises lors du Grenelle des violences conjugales avaient déjà été rendues publiques par le Premier ministre ou la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.Il n'empêche, ce lundi matin, l'heure était pour Édouard Philippe et Marlène Schiappa à la présentation officielle des conclusions du Grenelle, après plusieurs semaines durant lesquelles le gouvernement a discuté, notamment avec les associations féministes, pour améliorer la situation des femmes victimes de violences et tenter d'enrayer la terrible série de féminicides en cours depuis le début de l'année. Quarante propositions pour un « électrochoc ».Il s'agira notamment de « mieux définir dans notre droit ce que recouvre le terme de violences », en créant une « nouvelle circonstance aggravante pour les auteurs de violences dans le cas de harcèlement ayant conduit au suicide », ou encore en inscrivant dans la loi la notion d'« emprise » psychologique, qui « prépare souvent la violence physique ».Former les enseignantsLe Premier ministre a notamment annoncé la suppression de plusieurs « absurdités juridiques », consacrant notamment la suspension de l'autorité parentale pour les pères violents, avec une proposition de loi qui sera débattue au Parlement dès janvier 2020. Ou l'obligation alimentaire « qui contraint les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents, donc de leur père, y compris quand celui-ci a assassiné leur mère ».Le chef du gouvernement a aussi détaillé la mesure consistant à déroger au secret médical, dans des « cas très stricts », en cas « d'urgence absolue » et de risques sérieux de « renouvellements de violences ».Autre mesure : la formation obligatoire des ...