Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grenade surprend le Betis en fin de match Reuters • 16/06/2020 à 00:37









par Léo De Garrigues (iDalgo) Quatre jours après avoir été battu dans le derby de Séville, le Betis perd à nouveau des points précieux à domicile face à Grenade (2-2). Rapidement surpris par un but de Carlos Fernandez, les hommes de Rubi ont inversé la situation en fin de match en marquant d'abord sur penalty par l'intermédiaire de Sergio Canales puis par Cristian Tello, servi par Nabil Fekir. Mais un but dans les arrêts de jeu de Roberto Soldado est venu douché les vert et blanc. Les Sévillans stagnent à la 13e place et voient leur entraîneur fragilisé. Grenade enchaîne un sixième match sans défaite et se retrouve 8e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.