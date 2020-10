Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grenade bat Séville et prend la 2ème place Reuters • 17/10/2020 à 16:07









Grenade bat Séville et prend la 2ème place par Samuel Messberg (iDalgo) Le FC Séville se déplaçait ce samedi après-midi pour le compte de la 6ème journée à Grenade pour affronter une équipe très en forme de la Liga. Ce match a été marqué par un grand nombre de fautes et de cartons, notamment le rouge reçu par Jordan juste avant la pause. Après l'expulsion, il était plus simple pour les Grenadiers d'aller chercher la victoire, et c'est ce qu'ils ont fait. La différence s'est tout de même faite attendre mais c'est bien à la 82ème minute que Yangel Herrera a offert cette victoire à son équipe. Au classement, les locaux prennent la deuxième place derrière le Real Madrid qui jouera en fin d'après midi contre Cadiz. Le FC Séville reste 7ème en attendant les autres matchs de ce weekend. Grenade ira Eindhoven ce jeudi en Europa League puis à Getafe pour la 7ème journée. Les Sévillans iront eux à Londres afin d'y affronter Chelsea en Ligue des Champions puis recevra Eibar le weekend prochain.

