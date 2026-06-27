Grégory Poirier : « Avec cette force offensive, la France doit accepter certains déséquilibres »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Après le match contre une équipe très remaniée de la Norvège, le technicien parle d'accepter les déséquilibres, de l'importance de Rabiot pour l'équilibre et s'interroge sur les latéraux.

Peut-on tirer des enseignements d’un match face à cette équipe de Norvège remaniée ?

Non parce que je trouve que la France, quand ils font un peu de rotations, ça reste très compétitif. Quand la Norvège prend le risque d’enlever trois joueurs majeurs, à moins de tenir à 0-0 jusqu’à la pause… Le match n’était plus du tout le même, tout ce qu’on avait dit dans l’analyse de cette rencontre qui permettrait d’en savoir un peu plus, ça n’a plus de sens. Là, on n’a pas joué une grosse équipe de la Coupe du monde. Maintenant, c’est très bien joué de la part de Deschamps d’avoir insisté avec Dembélé, qui était sorti assez tôt en seconde période contre l’Irak. Aujourd’hui, on a la confirmation de l’animation offensive sur la partie haute, au niveau des couloirs de jeu avec des percussions. Dès qu’il arrive à trouver sa zone de confiance, Dembélé montre que c’est le meilleur joueur du monde et ce qui est intéressant, c’est de réussir à légitimer son image de Ballon d’or. L’équipe de France en avait besoin. En face, ils voient Mbappé, qu’on aurait pu économiser un petit peu, Dembélé qui devient énorme, etc… Ils doivent se poser des questions !…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com