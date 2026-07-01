Grégory Poirier : « Adrien Rabiot est fondamental dans la maîtrise »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Après la démonstration contre la Suède, il évoque les dégâts provoqués par les Bleus dans la défense à trois suédoise, l'importance de Rabiot et la magie d'Olise.

Avons-nous assisté contre la Suède à l’une des prestations collectives des Bleus les plus abouties ces dernières années et globalement sous Didier Deschamps ?

J’ai pensé à ça pendant le match. C’est comme si pour la dernière compète de Deschamps, c’était une équipe à maturité. Au-delà de la performance, c’est le plaisir qu’elle a à évoluer ensemble, on voit des émotions, des attitudes, qui sont incroyables. Ce but avant la pause, il est libérateur. Si t’es à 0-0 après avoir autant dominé, tu peux perdre en confiance et l’adversaire en prendre. Je me suis aussi demandé si on pouvait être plus fort qu’on ne l’est en ce moment. Après, il faut aussi prendre en compte qu’il y aura de meilleures équipes tôt ou tard.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com